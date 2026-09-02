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Heikles Manöver

Astronautinnen müssen ISS verlassen

Die Internationale Raumstation schwebt über der Erde im Sonnenlicht im Weltraum.
© Getty Images
Bei einem fast siebenstündigen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation haben zwei Astronautinnen unter anderem nach Mikroorganismen am Äußeren der ISS gesucht.
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Die US-Astronautin Jessica Meir und ihre französische Kollegin Sophie Adenot von der europäischen Raumfahrtagentur ESA nahmen dafür laut NASA Abstriche von der Stationsaußenseite. Daneben installierten die beiden einen neuen Reflektor, der Raumschiffen bei der Navigation beim Anflug und Andocken helfen soll.

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Außerdem tauschten sie eine hochauflösende Kamera aus, wie die NASA weiter mitteilte. Während des Einsatzes habe Adenot zeitweise Probleme gehabt, ihren linken Arm zu bewegen. Nach Angaben der NASA verfing sich vermutlich ein Kabel der Handschuhheizung und schränkte dadurch die Beweglichkeit ein. Das Problem konnte noch vor der Rückkehr in die Luftschleuse behoben werden.

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