Sturzflut in Nepal
Himalaya-Katastrophe: Schon über 1.000 Tote
In Nepal gebe es inzwischen 987 bestätigte Todesfälle, teilte der Katastrophenschutz am Dienstag mit. Chinesische Staatsmedien hatten zuvor 16 Tote in Tibet gemeldet.
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Die Sturzflut hatte vergangene Woche Mittwoch im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet im Himalaya ganze Ortschaften zerstört. Mehr als 3900 Menschen wurden nach Angaben der nepalesischen Behörden vermisst, chinesische Staatsmedien meldeten mehr als 500 Vermisste in Tibet.
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