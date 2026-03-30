Wann tanken in Österreich am günstigsten ist

Wer zu Ostern mit dem Auto verreist, sollte den Besuch an der Zapfsäule genau planen. Der Automobilklub ARBÖ zeigt jetzt, wie man mit dem richtigen Timing beim Tanken ordentlich Geld sparen kann.

Wer günstig tanken will, muss in Österreich seit wenigen Wochen ganz genau auf den Kalender und die Uhrzeit schauen. Grund dafür ist eine neue Regelung im System: Tankstellen dürfen seit wenigen Wochen die Preise nur mehr montags, mittwochs und freitags um 12:00 Uhr anheben. Das bedeutet für alle Autofahrer, dass der Preisdruck vor allem rund um die Mittagszeit an diesen Tagen massiv zunimmt. Wer flexibel ist, sollte die teuren Stunden unbedingt meiden.

Der ideale Zeitpunkt für den Boxenstopp liegt knapp vor den erlaubten Preiserhöhungen. Der ARBÖ erklärt dazu, dass man idealerweise am Montag, Mittwoch oder Freitag vormittags volltanken sollte. Eine Stichprobenerhebung zeigt laut ARBÖ, dass die Preise zwischen 10:00 Uhr und kurz vor 12:00 Uhr am niedrigsten sind. Zwischen 12:00 und 14:00 Uhr wird es hingegen am teuersten. Besonders vorsichtig sollte man am Freitag sein. Denn: Nach Freitagmittag dürfen die Preise erst wieder am Montag steigen.

Neben der Uhrzeit spielt auch der Standort eine große Rolle für die Geldbörse. Tankstellen direkt an den Autobahnen verlangen meist deutlich mehr als Stationen im Ortsgebiet.

ARBÖ: Einfache Tipps zum Spritsparen

Zusätzlich zum klugen Timing helfen einfache Tricks, um die Spritpreise abzufedern. Ein korrekter Reifendruck ist essenziell, besonders wenn das Auto für die Osterreise voll beladen ist. Zudem sollte unnötiger Ballast wie ungenutzte Dachträger sofort entfernt werden. Auch der gezielte Einsatz von Klimaanlage und Sitzheizung sowie eine vorausschauende Fahrweise senken den Verbrauch spürbar. Wer früh hochschaltet und die Motorbremse beim Zurollen auf eine rote Ampel nutzt, schont den Tankinhalt zusätzlich, erklärt ARBÖ.