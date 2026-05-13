Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 102.00 aktien up +4.83% Andritz AG 73.20 aktien equal +0% BAWAG Group AG 148.00 aktien up +0.48% CA Immobilien Anlagen AG 25.200 aktien up +0.6% DO & CO Aktiengesellschaft 182.80 aktien up +0.99% EVN AG 28.800 aktien down -0.17% Erste Group Bank AG 96.95 aktien up +0.36% Lenzing AG 24.300 aktien up +2.75% OMV AG 61.15 aktien up +0.91% Oesterreichische Post AG 30.800 aktien down -0.81% PORR AG 37.900 aktien down -2.19% Palfinger AG 34.400 aktien down -0.72% Raiffeisen Bank Internat. AG 47.240 aktien up +0.9% SBO AG 33.900 aktien down -0.29% STRABAG SE 92.70 aktien up +0.54% UNIQA Insurance Group AG 17.080 aktien up +0.83% VERBUND AG Kat. A 60.80 aktien up +1.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 68.00 aktien up +0.74% Wienerberger AG 22.820 aktien down -4.44% voestalpine AG 45.840 aktien up +2.46%
  1. oe24.at
  2. Business
Volkswagen
© Getty

Auch Bau in Betracht

Chinesischer Autobauer will VW-Werk übernehmen

13.05.26, 22:44
Teilen

Xpeng verhandelt einer Zeitung zufolge mit Volkswagen und anderen Herstellern über den Kauf eines Werks in Europa. 

Der chinesische E-Autobauer wolle damit seinen internationalen Absatz ausbauen, berichtete die "Financial Times" (FT) am Mittwoch. "Wir sprechen mit (Volkswagen) darüber, ob es hier in Europa einen geeigneten Standort gibt", sagte Elvis Cheng, Xpeng-Geschäftsführer für Nordosteuropa, auf einer Konferenz der Zeitung. Eine Stellungnahme von VW lag nicht vor.

Xpeng lässt seine Fahrzeuge für den europäischen Markt derzeit beim hiesigen Auftragsfertiger Magna Steyr bauen, stößt dort Cheng zufolge jedoch an Kapazitätsgrenzen. Der chinesische Konzern ziehe zudem den Bau eines neuen Werks in Betracht, da die VW-Fabriken "ein wenig alt" seien, berichtete die "FT" weiter.

Kooperation zwischen beiden Unternehmen

VW befindet sich in einem umfassenden Umbau und plant, seine Produktion in Europa zurückzufahren sowie Zehntausende Stellen abzubauen. Konzernchef Oliver Blume hatte Ende April erklärt, das Unternehmen prüfe, ob es für chinesische Partner Möglichkeiten gebe, ungenutzte Kapazitäten in Europa zu übernehmen.

Die beiden Autobauer kooperieren in China. VW hatte 2023 rund 700 Millionen Dollar in eine Beteiligung von fünf Prozent an Xpeng investiert. Seit Kurzem läuft in der Volksrepublik das erste gemeinsam entwickelte Fahrzeug vom Band. Xpeng ist nach der Kürzung von Elektroauto-Subventionen auf dem chinesischen Heimatmarkt verstärkt auf das Exportgeschäft angewiesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen