Victoria Swarovski packt aus: Beauty-Druck & das Geheimnis um Mark Mateschitz

Die Moderatorin über Selbstzweifel und private Details.

Victoria Swarovski lebt derzeit auf der Überholspur. In Berlin traf BILD die Moderatorin , die gerade einen Meilenstein nach dem nächsten feiert. Neben ihrer festen Rolle bei „Let’s Dance“ erobert sie mit ihrem Label „Orimei“ nun den Modemarkt. Doch trotz des glitzernden Erfolgs kämpft die Österreicherin immer wieder gegen Vorurteile und harte Selbstkritik.

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Kampf gegen das „Erbin-Image“

Oft wird behauptet, der 32-Jährigen sei durch ihren berühmten Nachnamen alles in den Schoß gefallen. Victoria sieht das gelassen, stellt aber klar: „Ich wollte mich schon früh auf meine eigenen Beine stellen und unabhängig sein.“ Ihr Ziel ist dabei fast schon astronomisch: „Vielleicht klingt das übertrieben, aber mein Ansporn ist, vielleicht sogar mal größer zu sein als Swarovski.“

Michael Ostrowski und Victoria Swarovski © ORF/Hans Leitner

Gnadenlose Kritik am eigenen Körper

Hinter den glamourösen Roben, in denen sie seit 2018 die RTL-Tanzshow moderiert , steckt eine Frau, die sehr streng mit sich selbst ins Gericht geht. Victoria Swarovski leidet nach eigenen Angaben unter einem extremen Perfektionismus, wie sie erklärt.

Besonders beim Moderieren fallen ihr Details auf, die Zuschauer wohl nie bemerken würden:

Armpartie : „Wenn ich im Studio stehe und winke, habe ich so schlappe Haut an den Armen.“

: „Wenn ich im Studio stehe und winke, habe ich so schlappe Haut an den Armen.“ Beine : Sie findet, ihre Oberschenkel könnten „ein bisschen straffer“ sein.

: Sie findet, ihre Oberschenkel könnten „ein bisschen straffer“ sein. Konsequenz: Swarovski reagiert auf diese Selbstzweifel mit noch mehr Disziplin und härterem Training.

Privates Glück bleibt Privatsache

Während sie beruflich die ganz große Bühne sucht – am 16. Mai moderiert sie den Eurovision Song Contest in Wien – bleibt eine Sache für die Öffentlichkeit tabu: ihre Beziehung zu Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (33). Den „Schatz“ wolle sie nicht preisgeben. „Das, was super privat ist, das möchte ich auch nur für mich behalten“, erklärt sie mit einem Schmunzeln. Es ist dieser Mix aus ehrgeiziger Geschäftsfrau und geheimnisvoller Privatperson, der Victoria Swarovski heute erfolgreicher macht denn je.