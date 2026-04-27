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© Getty Images

Premier League

Manchester United festigte mit 2:1 gegen Brentford Rang drei

27.04.26, 23:56
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Manchester United steht vor der Rückkehr in die Champions League.  

Die Mannschaft von Michael Carrick besiegte am Montag in der englischen Fußball-Premier-League Brentford mit 2:1 (2:0) und hat vier Runden vor Saisonende elf Punkte Vorsprung auf das sechstplatzierte Brighton and Hove Albion. Fünf Teams qualifizieren sich für die nächste Saison der Königsklasse, in der Manchester United zuletzt 2023/24 spielte.

Casemiro (11.) und Benjamin Sesko (43.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung, Mathias Jensen gelang im Finish (87.) nur noch der Anschlusstreffer.

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