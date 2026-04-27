Beau Greaves gewann als erste Frau ein PDC-Turnier

Beau Greaves hat erneut Darts-Geschichte geschrieben und als erste Frau ein Turnier auf der PDC-Tour gewonnen.

Die 22 Jahre alte Engländerin siegte beim elften Event der Players Championship in Milton Keynes im Finale gegen den englischen Ex-Weltmeister Michael Smith 8:7. Erst vor zwei Monaten hatte Greaves als erste Frau einen Neun-Darter geworfen - das perfekte Leg, bei dem ein Profi die 501 Punkte mit der Minimalanzahl von neun Würfen auf null spielt.

Auf dem Weg zum Triumph im gut 80 Kilometer nordwestlich von London gelegenen Milton Keynes setzte sich Greaves auch gegen die früheren Weltmeister Rob Cross (6:5) und Gary Anderson (7:1) durch.

Das Finale entschied sie durch ein starkes Checkout von 142 Punkten, das sie auf der Doppel-11 beendete.