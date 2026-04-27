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Thomas König (61) kommentiert Fussball-WM-Finale
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Thomas König (61) kommentiert Fussball-WM-Finale

27.04.26, 17:57
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So stellt der ORF seine Kommentatoren für die Fußball-WM auf.

Thomas König (61) wird das große Fußball‑WM‑Finale am 19. Juli in New Jersey moderieren und steht damit im Rampenlicht der weltweiten Übertragung. Für den ORF-Vorarlberg-Sportchef ist es das dritte WM-Endspiel nach 2010 (Südafrika) und 2018 (Russland). 

Wer sitzt noch am Mikrofon?

Kommentatoren‑Lineup: Neben Thomas König sind weitere bekannte Stimmen im Einsatz: Oliver Polzer (u. a. Eröffnungsspiel Österreich – Jordanien), Daniel Warmuth (Österreich – Algerien) und Anna Lallitsch. Die Mischung aus erfahrenen Kommentatoren und frischen Stimmen sorgt für Spannung und Fachkompetenz am Mikrofon.

Nur live aus den Stadien

Besonderheit der Übertragung: Die Moderatoren melden sich nur bei den Österreich‑Spielen, beim Eröffnungsspiel, beim Halbfinale und beim Finale direkt aus den Stadien. Bei allen anderen Begegnungen arbeiten sie aus dem Studio. Das erhöht die Bedeutung der Live‑Einsätze.

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