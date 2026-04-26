Recall-Drama bei DSDS – Noemi verliert die Nerven

Noemi Stefaniak kämpfte am Samstag mit den Nerven.

Spannung pur: Am Samstag ging es bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) im Recall um den Einzug in die begehrten Live-Shows. Für Noemi Stefaniak wurde der Auftritt vor der Jury jedoch zur Zerreißprobe. Während sie mit dem Song "Beifahrer" von Sängerin Ayliva (28) eigentlich überzeugen wollte, versagten ihr plötzlich die Nerven. Vor dem Auftritt sagte sie noch zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass ich das hinbekomme. Und ich werde es schaffen." Doch auf der Bühne wirkte die 23-Jährige unsicher, traf die Töne nicht mehr und vergaß schließlich komplett den Text. Verzweifelt hielt sie sich die Hände vors Gesicht und weinte.

Jurorin Isi Glück (35) versuchte noch, die Kandidatin zu motivieren: "Versuche, wieder reinzufinden!" Doch der Druck war für die Hamburgerin in diesem Moment einfach zu groß und sie gab auf. Poptitan Dieter Bohlen (72) sagte über den Aussetzer: "Das war ja fast wie eine Panikattacke." Auch Bushido (47), der selbst von lebenslangen Erfahrungen mit Panikattacken berichtete, zeigte tiefes Mitgefühl. Der Rapper erklärte: "Ich leide mein Leben lang an Panikattacken. Und wenn es so weit ist, dann ist es so weit. Leider hat es dich in diesem Augenblick eingeholt." Mit einem Platz in den Live-Shows rechnete sie nicht mehr.

Ganz anders verlief der Abend für den Rückkehrer Menowin Fröhlich (38). Mit seiner Performance von "Easy" von den Commodores begeisterte er die Jury und sicherte sich ein Lob von Weltklasse-Niveau. Dieter Bohlen schwärmte: "Wie du das gesungen hast, war Weltklasse!" Während Menowin direkt als Kandidat für die Live-Shows genannt wurde, schien der Traum für Noemi und Tyrell Hagedorn (19) zunächst geplatzt zu sein. Die beiden schieden zu diesem Zeitpunkt regulär aus dem Wettbewerb aus.

Überraschende Wende für Noemi

Nach der Show gab es jedoch eine unerwartete Nachricht für die DSDS-Fans. Da Favoritin Delijah Haile (24) aus persönlichen Gründen nicht an den Live-Shows teilnehmen kann, rücken Noemi und Tyrell nun doch nach. Damit ist Noemi weiterhin im Rennen – und das gemeinsam mit ihrem Partner Paco Simic (23), in den sie sich während der Castings verliebt hat. Die Jury schickte auch ihn in die Live-Shows, womit das Paar nun gemeinsam in der nächsten Runde steht.