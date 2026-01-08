Alles zu oe24VIP
Littler
Mit Preisgeld

Über 1 Millionen Euro: Diese Traumvilla kauft sich Luke Littler

08.01.26, 17:36
Darts-Star Luke Littler belohnt sich nach der beeindruckenden WM-Titelverteidigung mit einem besonderen Geschenk: Er kauft für sich sein Traumhaus!

Mit dominanten Auftritten bei der Darts-WM holte sich Luke Littler (18) zum zweiten Mal den Titel und kassierte dabei das Rekord-Preisgeld von einer Million Pfund (rund 1,15 Mio. Euro)! Nicht nur sportlich spielt das Supertalent in einer eigenen Liga.

In den letzten zwei Jahren konnte sich der Engländer in Summe ein Preisgeld von 2,77 Millionen Pfund sichern. Hinzu kommen noch Boni von seinen Sponsorenverträgen.

Mega-Villa gekauft

Nun hat Littler laut der "Daily Mail" das Geld investiert. In seinem Heimatort Warrington hat sich der Darts-Star eine luxuriöse Villa im Wert von 1,15 Mio. Euro gekauft. Sein neues Zuhause besitzt fünf Schlafzimmer mit jeweils einem Badezimmer.

littler haus
Zusätzlich verfügt das Anwesen über Gärten, eine Doppelgarage, eine riesige offene Küche, einen Whirlpool und eine Bar. Das Hauptschlafzimmer hat ein eigenes Ankleidezimmer und einen französischen Balkon. Wie viel Littler für das Haus genau gezahlt hat, ist unbekannt.

littler haus
 "Es ist kein schlechtes Weihnachtsgeschenk"

Ein Bekannter von Littler erzählt der "Daily Mail": "Luke ist ein junger Mann. Er hat dieses Haus gekauft und lebt dort mit seinen Eltern, aber mit der Zeit wird er ausziehen, und wir hoffen, dass sie dann dort bleiben werden." Die Person setzt fort: "Es ist kein schlechtes Weihnachtsgeschenk für sie, aber das haben sie auch verdient, nachdem sie alles getan haben, um ihm zu helfen, dorthin zu gelangen, wo er heute ist."

littler
Der Youngster hat eine sehr enge Beziehung zu seinen Eltern. Lisa Littler (41) und Anthony Buckley (44) müssen nach Littlers Erfolg nicht mehr arbeiten. Sein Vater war ein Taxifahrer und seine Mutter verkaufte Duftkerzen. Für ihn sei es wichtig, dass beide bei allen Turnieren und Terminen dabei sind.

littler haus
Littler wohnte bisher mit seinen Eltern in einem exklusiven Anwesen mit mehreren Schlafzimmern und Pool. Die monatliche Miete: Rund 6000 Pfund. Der Umzug hat aber ein großes Manko. Laut der "Daily Mail" hat der Döner-Fan Littler vier Kilometer bis zum nächsten Laden.

