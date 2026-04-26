17 Millionen Euro pro Jahr: Der ewige Geldsegen der „Friends“-Stars

Auch mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Kult-Sitcom "Friends" bricht der Erfolg nicht ab. Für die Hauptdarsteller Jennifer Aniston, Courteney Cox und ihre Kollegen bedeutet das weiterhin Einnahmen in schwindelerregender Höhe – und das jedes Jahr aufs Neue.

Die Serie "Friends" bleibt ein weltweites Phänomen, das auch im Jahr 2026 nichts von seiner Strahlkraft verloren hat. Einem Bericht der britischen Tageszeitung "The Times" zufolge kassieren die Hauptdarsteller Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc bis heute pro Jahr jeweils rund 20 Millionen US-Dollar – das sind umgerechnet etwa 17 Millionen Euro.

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Rekordgagen durch Streaming

Grund für diesen anhaltenden Geldregen ist die ständige Verwertung der Serie. Da "Friends" weltweit im Fernsehen ausgestrahlt wird und auf verschiedenen Streaming-Plattformen abrufbar ist, fließen kontinuierlich Lizenzgebühren. Schon während der Produktion bewiesen die Stars Verhandlungsgeschick: Von anfänglich 22.500 Dollar pro Episode steigerten sie ihre Gagen durch geschlossene Verhandlungen am Ende auf eine Million US-Dollar pro Folge.

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Lisa Kudrow über Erfolg

Schauspielerin Lisa Kudrow, die als Phoebe Buffay weltberühmt wurde, zeigt sich im Interview bescheiden. Sie macht die Faszination vor allem an der Leistung ihrer Kollegen fest. Erst kürzlich habe sie die Folgen erneut angesehen und realisiert, wie großartig die Show eigentlich sei. "David und Matt? Die haben mich zum Lachen gebracht", erinnert sich Kudrow. Früher sei sie oft zu kritisch mit ihrer eigenen Leistung gewesen, doch heute könne sie die Qualität der Serie vollends anerkennen.

Lob für Matthew Perry

Matthew Perry und Lisa Kudrow © Getty

Besonders emotional wird es beim Gedenken an Matthew Perry, der im Oktober 2023 verstarb. Kudrow bezeichnete ihn als ein "Genie" und eine "Klasse für sich". Ihn in den alten Folgen zu sehen, sei für sie schmerzhaft, aber auch beeindruckend. Laut Kudrow werde man eine solche Dynamik und ein solches Talent in der Zukunft nie wieder erleben. Perry war im Alter von 54 Jahren an den Auswirkungen von Ketamin gestorben, was weltweit für große Bestürzung sorgte.