10 Tipps: So sparen Sie richtig Geld beim Tanken

Die Preise an den Zapfsäulen rauben vielen den letzten Nerv. Pünktlich zur großen Oster-Reisewelle gibt das Ministerium jetzt die „Geheim-Tipps“ raus, wie Sie den Wucher-Preisen ein Schnippchen schlagen.

Wer sein Auto vollmachen will, braucht mittlerweile fast einen Kleinkredit. Besonders jetzt, wo halb Österreich in die wohlverdienten Osterferien startet, schmerzt jeder Liter extra. Doch damit ist jetzt Schluss! Das Mobilitätsministerium unter Minister Peter Hanke (SPÖ) stellt klar: Bis zu 15 Prozent Ersparnis sind drin!

„Die Maßnahmen kosten nichts und sind sofort umsetzbar“, so Hanke. Wer clever fährt, spart nicht nur bares Geld, sondern macht Österreich auch unabhängiger von teuren Energieimporten.

Die 10 Tipps gegen den Sprit-Wucher

Hier sind die Strategien, mit denen Sie die Tank-Rechnung drücken:

Gleiten statt Rasen: Wer sanft beschleunigt und den Wagen „rollen lässt“, statt aggressiv in die Eisen zu steigen, spart sofort. Vorausschauend fahren: Abstand halten hilft! So müssen Sie nicht ständig bremsen und wieder Gas geben. Turbo-Schalten: Den ersten Gang nur zum Anrollen nutzen und dann sofort hochschalten. Ab 50 km/h gehört der höchste Gang rein! Niedrige Touren: Moderne Autos lieben niedrige Drehzahlen. Schalten Sie spätestens bei 2.000 Touren hoch – das ist leise und billig. Motorbremse nutzen: Bergab den Fuß vom Gas, aber den Gang drin lassen. Die Schubabschaltung sorgt dafür, dass der Verbrauch auf NULL sinkt. Luft-Check: Zu wenig Druck im Reifen ist ein Geld-Killer! Schon 0,5 bar zu wenig kosten Sie 5 % mehr Sprit. Ballast abwerfen: Raus mit dem unnötigen Zeug aus dem Kofferraum! Und: Dachträger sofort abmontieren, wenn sie nicht gebraucht werden – der Windwiderstand frisst Ihr Geld. Strom-Fresser aus: Klima, Sitzheizung und Co. nur einschalten, wenn es wirklich nötig ist. Jedes Watt kostet Sprit. Motor aus im Stehen: Wer länger als 20 Sekunden steht (Ampel, Schranke), sollte den Schlüssel umdrehen oder die Start-Stopp-Automatik ranlassen. Kaltstart-Tricks: Nicht im Stand warmlaufen lassen! Sofort losfahren, aber bei kaltem Motor hohe Drehzahlen vermeiden.

Profi-Training für Sparfüchse

Wem das nicht reicht: ARBÖ und ÖAMTC bieten spezielle Spritfahrtrainings an. Dort lernt man unter Anleitung, wie man den Verbrauch im Alltag radikal drückt.