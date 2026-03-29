Karl Nehammers Nachfolger rekrutieren an Schule Soldaten

Die Nachfrage nach Informationsoffizieren in den Schulen hat sich seit 2017 verzwölffacht. Sinn und Aufgaben des Bundesheers werden vermittelt.

Um den Schülerinnen und Schülern Sinn und Aufgabe des Bundesheers näherzubringen, werden immer wieder Informationsoffiziere an Schulen eingeladen. Auch Ex-Kanzler Karl Nehammer war ursprünglich als Informationsoffizier ausgebildet worden, mittlerweile ist er Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, der Miliz bleibt er verbunden.

750 Informationsoffiziere im Einsatz

Das Interesse in der Schule an Besuchen der Informationsoffiziere ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen, wie Zahlen des Verteidigungsministeriums zeigen. Waren es 2017 noch 221 Besuche, wuchs die Zahl im Schuljahr 2024/25 auf 2.899. Die Nachfrage habe sich damit innerhalb von neun Jahren verzwölffacht, erklärte das Ministerium am Sonntag.

Die rund 750 Informationsoffiziere sollen vor allem in Höheren Schulen, aber auch in Pflichtschulen einen Beitrag zur sicherheitspolitischen Bewusstseinsbildung in Österreich leisten. Ihre Einsätze erfolgen ausschließlich auf Einladung. Vermittelt werden dabei Inhalte zu Landesverteidigung, Wehrpflicht, Karrierechancen im Bundesheer sowie zu aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen. Die Informationsoffiziere sind Soldaten und zivile Bedienstete des Verteidigungsministeriums, die sich freiwillig melden und eine spezielle Zusatzausbildung absolvieren. 90 der rund 750 Verbindungsoffiziere sind Externe wie beispielsweise Lehrer, die ebenfalls eine Ausbildung absolviert haben.

Tanner: "Interesse an sicherheitspolitischer Information"

"Die hohe Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse an sicherheitspolitischer Information und am Bundesheer ist", meinte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. Die Informationsoffiziere würden einen unverzichtbaren Beitrag für die Landesverteidigung, besonders im Rahmen der geistigen Landesverteidigung, leisten.