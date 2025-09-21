Linz feiert den Tag der Sprachen

Von Dienstag bis Freitag erwartet die Besucher ein Top-Programm.

Zum zwölften Mal lädt die Stadt Linz zur Aktionswoche rund um den Tag der Sprachen ein. Von kommenden Dienstag bis Freitag stehen interkultureller Austausch und die Wertschätzung sprachlicher Vielfalt im Mittelpunkt. Zahlreiche Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, Sprache über den Alltag hinaus zu erleben, darunter Stadtführungen, der Lesebummelzug und die Hauptveranstaltung „Worte verbinden Welten“.

Integrations-Stadträtin Tina Blöchl betont: „In Linz leben Menschen aus 155 Nationen, die über 100 Sprachen sprechen. Sprache ist der Schlüssel zu Bildung, Beruf und gesellschaftlicher Teilhabe. Wir fördern gezielt Mehrsprachigkeit und wechselseitigen Respekt.“

Event mit etlichen Programm-Highlights

Besondere Programmpunkte sind unter anderem die Stadtführung „Wortbrücken & Fußabdrücke“ am Dienstag, die zu historischen Migrationsorten und heutigen Begegnungsräumen führt. Am Donnerstag können Schüler beim Vormittag „C’mon talking“ im VHS-Wissensturm die Vielfalt ihrer Mitschüler entdecken und das Lernzentrum LeWis kennenlernen.

Der Lesebummelzug am Freitag macht Sprache spielerisch erlebbar und fördert Lese- und Sprachkompetenz von Kindergartenkindern. Den Abschluss bildet die Veranstaltung „Worte verbinden Welten“ auf dem Hauptplatz von 15 bis 18 Uhr: Poetry Slam, kreative Sprachkunst und Musik aus verschiedenen Kulturen sorgen für ein buntes Sprach- und Kulturprogramm.

Die Aktionswoche zeigt: Sprache eröffnet Türen. Zu neuen Perspektiven, Begegnungen und Welten. Alle Veranstaltungen sind darauf ausgerichtet, die Vielfalt Linz’ erlebbar zu machen und den interkulturellen Dialog zu stärken.