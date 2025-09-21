Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
feenkamine
© Getty Images

Für immer verloren

Drama in Ferienregion: Berühmtes UNESCO-Welterbe eingestürzt

21.09.25, 15:41
Teilen

Schock in der türkischen Touristenregion Kappadokien: Einer der berühmten Feenkamine ist eingestürzt. Damit geht Millionen Jahre alte Geschichte für immer verloren.

Mit einem Krach bricht die Erdpyramide mitten in der Nacht in sich zusammen. Die Feenkamine sind eines der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der Türkei. Sie gehören sogar seit 1985 zum UNESCO-Welterbe.

In der Nacht zum Freitag, den 19. September, passierte in Göreme, berühmt für seine Ballonfahrten, der Einsturz. Für Cem Aslanbay, den Gebietsleiter von Kappadokien, ist der Klimawandel dafür verantwortlich.

Keine Verletzte

Er erklärt: "Die beschädigten Feenkamine hatten an ihrem Fuß Höhlenräume aus früheren Zeiten. Außerdem führten die durch den Klimawandel verursachten Temperaturschwankungen und Frost-Tau-Zyklen zu Felsstürzen an der Südseite. Dadurch entstand eine teilweise Beschädigung."

Beim Einsturz wurde zum Glück niemand verletzt, so die Katastrophenschutzbehörde AFAD gegenüber türkischen Medien. Trotzdem steigt die Angst bei der Bevölkerung.

"Mitten in der Nacht passiert"

Özkan Öz, Anrainer, erzählt "Hürriyet Deutschland": "Das ist mitten in der Nacht passiert. Am Morgen haben wir den Schaden entdeckt. Wir hören immer noch Geräusche und es sieht so aus, als könnten sich ähnliche Vorfälle wiederholen. Wenn es eine Lösung gibt, sollten die Behörden dringend eingreifen."

Sehr altes Wunder

Die Feenkamine sind rund 65 Millionen Jahre alt. Sie entstanden durch vulkanische Aktivität und Erosion. Durch das weiche Tuffgestein sind die Erdpyramiden sehr anfällig für Witterungseinflüsse.

Das Problem für die Behörden: Sie müssen die Felsen wegräumen. Doch dafür werden schwere Maschinen gebraucht, welche durch ihre Vibration weitere Feenkamine zerstören könnten. Um dies zu vermeiden, sollen besondere Brechmaschinen eingesetzt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden