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Die Kamera des iPhone 17 wurde verbessert und liefert schärfere Fotos sowie neue Aufnahmemodi.&nbsp;
© Apple

Neues Betriebssystem

Neues iOS: DIESE Funktionen kommen jetzt aufs iPhone

29.03.26, 15:58
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Großer Tag für alle Apple-Fans! Das neue Betriebssystem iOS 26.4 ist ab sofort verfügbar und bringt ordentlich frischen Wind auf unsere iPhones. 

Von einer „magischen“ Musik-Erkennung bis hin zu versteckten Menü-Änderungen. oe24 zeigt, was das neue iOS-Update wirklich kann.

Wer sein iPhone auf den neuesten Stand bringt, wird einige Überraschungen erleben. Mit der Version iOS 26.4 liefert der Tech-Riese aus Kalifornien nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch Features, auf die viele schon lange gewartet haben. 

Musik-Revolution: Shazam erkennt Songs jetzt offline

Ein Highlight: Die Musik-Erkennung (Shazam) funktioniert jetzt auch ohne Internet! Wer im Flugzeug oder im tiefsten Funkloch einen coolen Song hört, muss nicht mehr verzweifeln. Einfach die Shazam-Taste im Kontrollzentrum drücken – das iPhone „merkt“ sich das Lied und spuckt den Namen automatisch aus, sobald man wieder online ist. Ein echter Gamechanger für alle Musik-Liebhaber!

Wo sind die App-Updates?

Ein kleiner Schock wartet im App Store. Apple hat die Navigation umgebaut, was zunächst für ratlose Gesichter sorgen könnte. Die Liste der verfügbaren Updates ist nicht mehr sofort sichtbar, wenn man auf sein Profilbild klickt – man muss jetzt tiefer ins Menü (an die dritte Stelle).

Wer keine Lust auf Suchen hat, drückt einfach lange auf das App-Store-Symbol auf dem Homescreen. So landet man per „Quick Action“ direkt in der Update-Übersicht.

Neue Emojis und die Turbo-Tastatur

Natürlich darf auch der Style nicht zu kurz kommen. Acht brandneue Emojis ziehen auf das iPhone ein – darunter ein Orca, eine Posaune und sogar ein Erdrutsch. Damit aber nicht genug: Apple hat die Tastatur getuned. Wer extrem schnell tippt, soll nun deutlich weniger Tippfehler machen, da das System die Eingaben präziser verarbeitet.

Weitere Neuerungen im Überblick

Alters-Check direkt im System: In den ersten Regionen (etwa Großbritannien) führt Apple eine systemweite Altersprüfung ein. Wer bestimmte Apps laden oder Einstellungen ändern will, muss sich per Kreditkarte oder Ausweis-Scan verifizieren.

AirPods Max 2 Support: Die brandneuen Edel-Kopfhörer werden nun voll unterstützt.

Sanftere Bedienung: Wer empfindlich auf helles Flackern oder zu viel Bewegung am Screen reagiert, kann nun „Helle Effekte reduzieren“ aktivieren.

Ist mein iPhone dabei?

Das Update schließt auch kritische Sicherheitslücken. Apple rollt iOS 26.4 für alle Geräte ab dem iPhone 11 bis zum aktuellen iPhone 17 aus.

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