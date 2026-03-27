2.000 Jobs wackeln: Media Markt-Übernahme in Österreich ausgebremst

Bisher keine Investitionskontrollrechtliche Freigabe vom Wirtschaftsministerium erteilt.

Dem chinesischen Internet-Riesen JD.com kommt bei der Übernahme der "MediaMarkt"- und "Saturn"-Holding Ceconomy womöglich der österreichische Staat auf den letzten Metern in die Quere. "Hinsichtlich der investitionskontrollrechtlichen Freigabe in Österreich ist derzeit ungewiss, ob beziehungsweise wann die Freigabe erteilt wird", erklärte der Elektronikhandels-Konzern Ceconomy am Wochenende.

Beide Unternehmen versuchten, in Gesprächen mit dem österreichischen Wirtschaftsministerium die Voraussetzungen für eine Freigabe der Übernahme zu erhalten. Ceconomy betreibt in Österreich allein 50 MediaMarkt-Filialen.

Zusagen des Käufers

Ein Sprecher von JD.com verwies auf Zusagen des Konzerns zu Standorten, Arbeitsplätzen, Datenschutz und Unabhängigkeit des Managements. "Darüber hinaus hat JD.com der für Investitionskontrolle (FDI) zuständigen österreichischen Behörde umfangreiche Maßnahmen angeboten, die über diese Zusagen hinausgehen", hieß es in einer Stellungnahme. "JD.com glaubt fest an diese Partnerschaft für den europäischen Einzelhandel und wird weiterhin auf den Abschluss der Transaktion hinarbeiten."

In Österreich prüft der Staat den Verkauf von Unternehmen ins außereuropäisches Ausland. "Geprüft wird, ob die geplante Transaktion zu einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung führen kann", heißt es auf der Homepage des Ministeriums. Davon betroffen seien aber nur Bereiche kritischer Infrastruktur. Auch in Deutschland steht die entsprechende Genehmigung der Bundesregierung noch aus. Hier ist laut Ceconomy aber "von einer zeitnahen Erteilung" auszugehen. In Italien und Frankreich lägen die Freigaben bereits vor. Die Kartellbehörden in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen, Spanien und der Türkei hätten ebenfalls bereits zugestimmt.