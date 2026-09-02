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Heißes Wochenende

35 Grad! Sommer feiert letztes Hitze-Comeback

Zwei Frauen sitzen am Wasser und planschen mit nackten Füßen im Sonnenlicht im Meer.
© Getty Images
Der meteorologische Herbst startet in Österreich extrem sommerlich: Nach kurzen Schauern könnte das Thermometer am Wochenende erneut nahe an die 35-Grad-Marke klettern.
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Am Dienstag sorgt das Hoch Thomas im Alpenraum für ruhiges Wetter, wobei sich das sommerliche Temperaturniveau weiter fortsetzt. In vielen Regionen Österreichs zeigt sich der Tag sonnig, allerdings machen sich auch erste Herbstvorboten bemerkbar. Meteorologe Peter Hinteregger von Kachelmannwetter erklärt: "Vielerorts ist es sonnig in Österreich. Es sind aber auch die ersten Herbstvorboten da". Vor allem in den Tälern Kärntens, Salzburgs und Tirols haben sich in den Morgenstunden Nebelfelder festgesetzt.

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Schauer und Gewitter am Mittwoch

Am Mittwoch nimmt die Neigung zu Schauern und Gewittern vorübergehend wieder etwas zu, was zumindest das südliche und östliche Bergland betrifft.

Ab Donnerstag stellt sich für einige Tage wieder ruhiges und sogar noch einmal sommerlich heißes Herbstwetter ein.

Mögliche Hitze am Wochenende

Zum nächsten Wochenende hin könnten die Temperaturen auch wieder an der 35-Grad-Marke kratzen – das ist aber noch unsicher, heißt es seitens der GeoSphere Austria.

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