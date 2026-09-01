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61-Jähriger verhaftet

Mitten in Wien: Stieftochter mit Skalpell attackiert

Auf dieser Kreuzung vor der Votivkirche ging der Stiefvater auf die 24-Jährige los.
© Googlemaps
Der 61-Jährige ging gleich mehrmals auf das Opfer (24) los.
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Heftige Attacke in der Wiener City: Ein 61-Jähriger soll am Montagfrüh seine Stieftochter (24) auf offener Straße mit einem Skalpell angegriffen haben. Die junge Frau war auf dem Weg zur Arbeit, als sie an der Kreuzung Universitätsstraße/Währinger Straße auf ihren Stiefvater traf. Nach einem kurzen Gespräch attackierte er die junge Frau. Sie konnte zuerst flüchten, stürzte dabei jedoch.

Erneuter Angriff im Park

Im Bereich des Sigmund-Freud-Parks soll der Mann die 24-Jährige erneut mit dem Skalpell im Hals- und Gesichtsbereich verletzt haben. Passanten bemerkten den Vorfall und versuchten, dem Opfer zu helfen. Beamte der Sondereinheit WEGA kamen während ihres Streifendienstes hinzu und griffen sofort ein. Der 61-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

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Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Der Beschuldigte verweigerte die Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Warum es zu dem Angriff kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

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