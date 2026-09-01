Feuer in steirischem Traditionsbetrieb

Rund 50 Einsatzkräfte mussten zu dem Brand in der Früh ausrücken.

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Kurz nach 5 Uhr am Dienstag schrillten in Bierbaum in der Gemeinde Bad Blumau die Alarmglocken. In einem traditionsreichen Gemüsebetrieb war ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Hofladen der Ausgangspunkt gewesen sein. Die Flammen griffen anschließend auf das Bürogebäude und eine benachbarte Lagerhalle über.

Mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort

Mehr als 50 Feuerwehrleute rückten aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren aus der Region.Kampf gegen die Flammen

Der Brand entwickelte sich zu einem größeren Feuerwehreinsatz, da sich die Flammen auf mehrere Gebäudeteile ausbreiteten. Die

Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.