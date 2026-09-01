Wohnungsbrand: 55-Jähriger stirbt bei Feuer

Der Bewohner erlag seinen schweren Verletzungen.

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Tragisches Ende eines Wohnungsbrandes in Floridsdorf: Am Montagabend wurden Polizisten zu einem Feuer alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Wien war bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, als Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung einen bewusstlosen 55-Jährigen entdeckten. Der Mann wurde sofort ins Freie gebracht.

Verletzungen waren zu schwer

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Der 55-Jährige wurde anschließend in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Ermittler suchen nach Brandursache

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer möglicherweise fahrlässig verursacht wurde. Die genauen Umstände des Brandes sollen nun geklärt werden.