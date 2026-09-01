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30.000 Euro Schaden

Serien-Dieb in Lassee auf E-Scooter gefasst

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14 Einbruchsdiebstähle im Bez. Gänserndorf.
© APA/dpa/Silas Stein
Nach zahlreichen Diebstählen ist ein 34-Jähriger in Lassee im Bezirk Gänserndorf festgenommen worden.
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Der Mann aus der Slowakei soll sich u.a. einen Klein-Lkw und Smartphones illegal angeeignet haben, die Schadenssumme liegt nach Polizeiangaben vom Dienstag bei 30.000 Euro.

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Dem großteils geständigen Beschuldigten wurden auch weitere Straftaten wie Urkundenunterdrückungen und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel zugeordnet.

Ein Coup des 34-Jährigen datiert aus der Nacht auf den 14. Juni. Bei einem Einbruchsdiebstahl in den Bauhof Marchegg (Bezirk Gänserndorf) wurden ein Klein-Lkw, zwei Smartphones, ein niedriger Bargeldbetrag und zwei Motorsägen gestohlen. Das Kfz wurde wenig später ausgebrannt in der Slowakei entdeckt.

Beamte der Polizeiinspektion Lassee forschten in der Folge den 34-Jährigen aus. Der Mann wurde am vergangenen Freitag in der Marktgemeinde im Bezirk Gänserndorf auf einem E-Scooter angehalten und festgenommen. Auch der Roller wurde sichergestellt, er dürfte in Wien gestohlen worden sein.

14 Einbruchsdiebstähle alleine im Bezirk Gänserndorf

Alleine im Bezirk Gänserndorf wurden dem Slowaken insgesamt 14 Einbruchsdiebstähle zugeordnet. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Als geklärt gelten auch die Umstände eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht in Marchegg vom 20. August. Ein Pkw-Lenker hatte sich zuvor einer Anhaltung der Polizei entzogen, der stark beschädigte, in der Slowakei gestohlene Wagen wurde später unterhalb einer Böschung entdeckt. Eine Fahndung nach dem Autofahrer - wie sich nun herausstellte dem 34-Jährigen - verlief negativ. Der Mann dürfte nach dem Crash durch die March in die Slowakei geschwommen und so geflüchtet sein.

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