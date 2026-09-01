Gefährliche Wendung
Schwammerlsucher verirrt: Rettung in letzter Minute
Ein Schwammerlsuch-Ausflug im Kärntner Berggebiet endete am Montag mit einem Polizeieinsatz. Ein 70-Jähriger war gemeinsam mit seiner Ehefrau von der Knödelhütte in Richtung Unterauerlingerhütte aufgebrochen. Nach einiger Zeit gingen die beiden getrennte Wege – danach verlor sich seine Spur.
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Frau alarmiert die Polizei
Das Paar hatte vereinbart, sich später wieder bei der Knödelhütte zu treffen. Doch der Mann tauchte dort nicht auf und war auch telefonisch nicht erreichbar. Seine Ehefrau verständigte deshalb die Polizei. Die Suche lief an, während ein Gewitter näher rückte. Gegen 18.45 Uhr entdeckte der Polizeihubschrauber den Vermissten schließlich.
Glückliches Ende vor dem Gewitter
Der 70-Jährige wurde noch rechtzeitig vor dem herannahenden Unwetter gefunden. Er blieb unverletzt und konnte mit dem Polizeihubschrauber zum Flugplatz St. Marein gebracht werden. Damit nahm die Suche nach mehreren Stunden ein glückliches Ende.
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