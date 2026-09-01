DAS wird jetzt neu bei Burger King

Burger King Österreich baut sein Plant-based Angebot weiter aus: Ab 1. September 2026 ist der beliebte Crispy Chicken erstmals auch in einer pflanzlichen Variante erhältlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Damit ergänzt ein weiterer Klassiker das wachsende Plant-based Sortiment des Unternehmens.

Bereits heute bietet Burger King Österreich zahlreiche beliebte Burger und Snacks auch als pflanzliche Alternative an. Mit dem neuen Plant-based Crispy Chicken wird diese Auswahl nun erweitert – und Gästen noch mehr Möglichkeit geboten, sich je nach Geschmack für eine klassische oder pflanzliche Variante zu entscheiden.

Herzstück des neuen Plant-based Crispy Chicken ist eine pflanzliche Chicken-Alternative auf Soja- und Weizenbasis. Zur eindeutigen Unterscheidung von der klassischen Variante ist das Plant-based Patty mit kleinen Kürbiskernstückchen versehen. So ist die pflanzliche Variante auch optisch klar erkennbar.

The Vegetarian Butcher

"Unsere Gäste wünschen sich eine vielfältige Auswahl und zunehmend auch pflanzliche Alternativen zu Produkten, die sie bereits kennen und mögen. Mit dem Plant-based Crispy Chicken bringen wir deshalb einen weiteren beliebten Klassiker in einer pflanzlichen Variante auf die Speisekarte und entwickeln unser Plant-based Sortiment konsequent weiter", sagt Georg Eder, Managing Director Burger King Österreich.

Für die pflanzliche Chicken-Alternative setzt Burger King erneut auf die Zusammenarbeit mit The Vegetarian Butcher. Das Unternehmen ist langjähriger Partner und Zulieferer für das Plant-based Sortiment von Burger King.

Der neue Plant-based Crispy Chicken ist ab 1. September 2026 bei Burger King Österreich erhältlich.