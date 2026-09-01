Trotz Waffenverbot
Betrunkene zielte mit Waffe auf Nachbarn am Balkon
Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte am Montagabend eine betrunkene 66-Jährige in Klagenfurt. Die Frau soll auf ihrem Balkon mit einer Faustfeuerwaffe hantiert und damit auf ein Paar am Nachbarbalkon gezielt haben. Daraufhin rückten Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe an.
Frau war schwer betrunken
Die Einsatzkräfte stellten die Waffe schließlich in der Wohnung sicher. Es handelte sich um eine Gasdruckpistole. Besonders brisant: Gegen die Frau bestand bereits ein Waffenverbot. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll sie außerdem stark alkoholisiert gewesen sein.
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Anzeige wegen gefährlicher Drohung
Für die 66-Jährige hat der Vorfall nun rechtliche Folgen. Die Polizei erstattet Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Weitere Konsequenzen müssen die zuständigen Behörden klären.
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