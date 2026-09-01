Schule geht wieder los! DAS sind die wichtigsten Termine

Am 7. September startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr, in den anderen Bundesländern geht es am 14. September wieder los.

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Damit steht heuer der laut Schulzeitgesetz spätestmögliche erste Schultag ins Haus - demnach beginnt das Schuljahr im Osten nämlich am ersten Montag im September. Umgekehrt stehen auch die Sommerferien 2027 spät ins Haus: Das Schuljahr dauert bis 2. Juli im Osten bzw. 9. Juli im Westen.

Die erste Verschnaufpause des neuen Schuljahrs gibt es Ende Oktober, wenn zwischen 24. Oktober und Allerseelen (2. November) die Herbstferien auf dem Programm stehen. Da der Allerseelen-Tag als Ferienende diesmal auf einen Montag fällt, haben die Kinder und Jugendlichen zehn Tage frei.

Osterferien diesmal ab Ende März

Maria Empfängnis am 8. Dezember fällt heuer auf einen Dienstag - mit einem schulautonomen Tag am Montag könnten Schulen also ein verlängertes Wochenende schaffen. Der 24. Dezember ist ein Donnerstag und markiert den Beginn der Weihnachtsferien, die bis zum 6. Jänner, einem Mittwoch, dauern.

Die Semesterferien fallen in Wien und Niederösterreich in diesem Schuljahr in die Woche vom 1. bis 7. Februar. Das Burgenland und Kärnten folgen vom 8. bis 14. Februar, den Abschluss machen Oberösterreich, die Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg vom 15. bis 21. Februar.

Osterferien haben die Schüler einheitlich vom 20. März bis 29. März. Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt freizeittechnisch ungünstig auf einen Samstag. Gleich am darauffolgenden Mittwoch (5. Mai) startet die schriftliche Zentralmatura an den AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) mit dem Fach Deutsch. Am nächsten Tag gibt es feiertagsbedingt gleich die erste Matura-Pause: Christi Himmelfahrt am 6. Mai bietet wie immer die Chance auf ein verlängertes Wochenende, sollten die Schulen den Feiertag für einen schulautonomen Tag verwenden.

Am 7. Mai jedenfalls in die Schule müssen allerdings die Italienisch-Maturanten - an diesem Tag wird "ihr" Fach schriftlich abgeprüft. Am 10. Mai folgt die Mathe-Zentralmatura, am 11. Englisch, am 12. Latein, am 13. Französisch und am 14. Spanisch sowie die Minderheitensprachen. Abgeschlossen wird die Zentralmatura mit den Griechisch-Klausuren am 21. Mai.

Letzter Schultag am 3. bzw. 10. Juli

Grund für die Matura-Pause vor der letzten Prüfung sind auch die Pfingstferien - wobei diese mittlerweile nur mehr den Pfingstmontag (17. Mai) umfassen. Seit Einführung der allgemeinen Herbstferien ist am Dienstag nach Pfingsten normaler Unterricht - außer er wird schulautonom freigegeben. Am 27. Mai steht mit Fronleichnam der letzte Feiertag vor den Schulferien an, der darauffolgende Freitag ist ebenfalls ein heißer Tipp für einen schulautonomen Tag.

Der letzte Schultag steht auch heuer vergleichsweise spät an, nämlich am 2. Juli in Ostösterreich und am 9. Juli in den anderen Bundesländern. Am 6. September 2027 kehren dann die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nach den großen Ferien in die Klassen zurück. Eine Woche später beginnt das Schuljahr 2027/28 auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg.