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Feuerwehr & Rettung

Person im Wasser: Großeinsatz am Donaukanal

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Stadtlandschaft am Wiener Donaukanal.
© Getty & Günther Nussbaum (Montag
Am Montagabend kam es am Wiener Donaukanal zu einem Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr.
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Schock in der Wiener City am Montagabend. Gegen 18 Uhr erhielt die Feuerwehr einen Notruf, dass eine Person auf Höhe der Urania in den Donaukanal gefallen sei.

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Gegenüber oe24 bestätigte die Feuerwehr den Einsatz. Die Feuerwehr war mit einem Rettungsboot im Einsatz und in kürzester Zeit am Unfallort.

Eine Person konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wasser kommen. Kurz vor 18.30 Uhr war der Einsatz bereits beendet.

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