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Gewalt in Wien: Mehrere Festnahmen nach drei Einsätzen

Polizei
© Flickr: powerboox / CC-BY-SA 2.0
Am Sonntag hatte die Wiener Polizei eine Menge zu tun.
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In Wien kam es im Laufe des Sonntags gleich zu mehreren Einsätzen wegen aggressiven Verhaltens und Gewalt. In einem Lokal in der Faulmanngasse in Margareten wurden Polizisten bereits um 8 Uhr morgens wegen einer Körperverletzung alarmiert. Dort fanden sie einen verletzten 17-Jährigen mit einer Rissquetschwunde vor. Eine Rumänin (21) steht im Verdacht, ihn verletzt zu haben. Sie soll anschließend auch nach Beamten getreten und einem Polizisten einen Stoß versetzt haben. Die Frau wurde festgenommen. Ein 49-jähriger Lokalmitarbeiter wurde ebenfalls leicht verletzt.

Schläge gegen Polizistinnen

Ein 25-jähriger Österreicher verweigerte am frühen Nachmittag in der Diefenbachgasse ein Hotel zu verlassen. Als Polizisten einschritten, soll er zwei Beamtinnen ins Gesicht geschlagen haben. Mit Unterstützung der WEGA wurde der Mann festgenommen. Die beiden Polizistinnen mussten im Krankenhaus behandelt werden und konnten danach ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Verdächtige kam über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt.

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1,7 Promille festgestellt

Bei einem weiteren Einsatz wegen einer Auseinandersetzung auf offener Straße gegen 22.20 Uhr in der Goldschlagstraße im 15. Bezirk geriet ein 28-jähriger Rumäne mit der Polizei aneinander. Der Mann, der Blut an den Händen hatte, wurde zunehmend aggressiv. Trotz Fixierung an einer Wand soll er sich losgerissen und mit Fäusten und Ellenbogen nach den Beamten geschlagen haben. Er wurde festgenommen. Ein Alkotest ergab 1,7 Promille. Die Hintergründe der jeweiligen Vorfälle werden weiter geklärt.

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