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Schock-Fund

Passanten fanden verweste Leiche auf Donauinsel

Die Leiche wurde im Naturschutzgebiet "Toter Grund" gefunden.
© wien.gv.at
Der Tote dürfte schon länger in dem dicht bewaldeten Gebiet gelegen haben.
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Einen Schock-Fund machten zwei Passanten am Sonntagnachmittag auf der Wiener Donauinsel. Im Naturschutzgebiet "Toter Grund" entdeckten sie in einem dicht bewaldetem Gebiet eine Leiche. Es dürfte sich um einen Mann handeln.

Auch aufgrund der bereits starken Verwesung, der Tote dürfte schon länger dort gelegen haben, war eine Identifizierung vorerst nicht möglich. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Wie der Mann gestorben ist, war vorerst unklar. Ein Fremdverschulden kann laut Polizeisprecher Markus Dittrich derzeit ausgeschlossen werden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

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