oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

1,9 Cent pro Liter

Mini-Spritpreisbremse wird verlängert

Zapfpistole tankt ein weißes Auto an einer Tankstelle mit grünem Kraftstoffventil.
© Getty Images
Die Spritpreisbremse wird verlängert. Das gab das Wirtschaftsministerium am Montagvormittag bekannt.
OE24 auf Google bevorzugen

„Die Spritpreisbremse war von Beginn an eine gezielte, befristete und verantwortungsvolle Maßnahme. Diesen Weg setzen wir bis Ende September fort", kündigt Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer am Montagvormittag in einer Aussendung an. Die Mineralölsteuer bleibt somit im September um 1,9 Cent pro Liter gesenkt. Auch die "Preis-runter-Garantie" wird beibehalten. Eine Margenbegrenzung wird es aber - wie unter anderem vom ÖGB gefordert - nicht geben.

Video zum Thema

Mini-Spritpreisbremse wird verlängert

© oe24

Auch interessant

Stocker: Im Privatjet nach Kroatien für 10.481 Euro

FPÖ-Chef Kickl geht auf Herbst-Tour

Kanzler Stocker vor dem ORF-Sommergespräch

Was jetzt bis Ende September gilt
-- Die Mineralölsteuer bleibt um 1,9 Cent pro Liter gesenkt. Dadurch werden die erhöhten Umsatzsteuereinnahmen aus den hohen Spritpreisen zurückgegeben.
-- Die "Preis-runter-Garantie" bleibt bestehen: Sinkende Großhandelspreise müssen rasch weitergegeben werden.
-- Kein Margeneingriff.

SPÖ-Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt erklärte: Die Spritpreisbremse bleibt ein wichtiges Instrument in der Bekämpfung der Inflation. Gemeinsam mit der Mietpreisbremse, der Steuersenkung auf Grundnahrungsmittel und den kostensenkenden Reformen im Energiebereich hilft sie, das tägliche Leben der Österreicher/-innen leistbar zu machen."

Schellhorn will Immunsystem stärken

Und auch NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn lobt die Einigung: „Die vergangene Nacht im Nahen Osten zeigt einmal mehr, wie schnell sich die Lage auf den internationalen Energiemärkten drehen kann. In solchen Zeiten ist es richtig, ein Sicherheitsnetz zu haben." Es sei aber wichtig, daran zu arbeiten, "unser wirtschaftliches Immunsystem zu stärken: mit mehr heimischer Energie, mehr Wettbewerb, schnelleren Verfahren und weniger Bürokratie."

Die Spritpreisbremse wäre in ihrer jetzigen Form mit 31. August ausgelaufen. Durch die Einigung der Regierung wird die Maßnahme nun verlängert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dieser Test zeigt, ob Sie gute Augen haben

Betrunkener attackiert Polizisten

FPÖ-Chef Kickl geht auf Herbst-Tour

Kim Kardashian: Steckt ein Bodyguard dahinter?

Maschinenbauer baut hundert Stellen ab

Stocker: Im Privatjet nach Kroatien für 10.481 Euro

Zeiler statt Babler? Vertraute startet jetzt Charmeoffensive

Trotz Oberhauser-Tod: Van der Bellen am Opernball

Mini-Spritpreisbremse wird verlängert

Kanzler Stocker vor dem ORF-Sommergespräch