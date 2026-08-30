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Vor Sommergespräch: Grünen-Attacke auf Stocker

Ein Mann im Anzug steht vor EU- und Österreich-Flaggen bei einer Pressekonferenz.
© IMAGO/Bernd Elmenthaler
Scharfe Grünen-Kritik an Kanzler Stocker.
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Bereits vergangene Woche sorgte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im oe24.TV-Sommergespräch für Aufsehen. Er forderte ein Verbot des politischen Islams sowie einen Staatsfonds zur Absicherung der Pensionen.

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Am Montag ist Stocker jedenfalls beim Sommergespräch im ORF. Die Grünen nutzen den Anlass, um via oe24 scharfe Kritik am ÖVP-Chef zu üben.

Die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Alma Zadić, nimmt die ÖVP und deren Aussagen zur Kinderbetreuung scharf ins Visier – sie ortet ein Frauenbild „aus dem letzten Jahrhundert".

Frau in hellem Blazer hält Schild mit Aufschrift vor grünem Hintergrund.
Zadić. © APA/ERWIN SCHERIAU

Als Beispiele nennt Zadić drei Aussagen von ÖVP-Vertretern: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach etwa von "Lifestyle-Teilzeit". Zadić folgert daraus, dass er Frauen ausgerichtet habe, sie würden zu wenig arbeiten. Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) erklärte unlängst, Frauen sollten wieder mehr Kinder bekommen und Bundeskanzler Stocker sorgte für Aufsehen, in dem er sagte, Kinderbetreuung sei keine Arbeit. Stocker entschuldigte sich bereits für den Sager.

"Die Mama wird's schon richten"

„Drei Aussagen, eine Haltung: Die ÖVP schreibt Frauen vor, wie sie zu leben haben. Sie sollen mehr arbeiten, mehr Kinder bekommen und die Betreuung nebenbei selbst organisieren", kritisiert Zadić gegenüber oe24.

Dort, wo die ÖVP regiere, fehle es an Kinderbetreuung, so die Grünen-Politikerin. In den Ferien seien Kindergärten und Horte oft wochenlang geschlossen. Wer sich dann keinen privaten Ferienplatz leisten könne, habe Pech gehabt. "Und am Ende heißt es wieder: Die Mama wird's schon richten. Genau darauf baut das System offenbar", so Zadić.

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