Sex-Sprüche bei Kinderfest im Rathaus: Jetzt reagiert Veranstalter

Bei einem Kinderevent im Wiener Rathaus wurde Wassereis mit anzüglichen Sprüchen verteilt. Jetzt reagiert der Veranstalter und entschuldigt sich. Es handle sich um ein Versehen.

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"Lutsch dein Ding", "Saugen und lutschen erlaubt", "Nur hart macht's Spaß". Diese Sprüche, die auf Wassereis-Verpackungen aufgedruckt waren, sorgten bei der Kinderveranstaltung "Wienopolis" im Wiener Rathaus für Empörung. Das Event richtete sich primär an Kinder zwischen acht und 14 Jahren. Die Stadt Wien fördert den Veranstalter-Verein WienXtra, der nun auf die Kritik reagiert.

In einer Stellungnahme entschuldigt sich der Verein nun für den Vorfall, es handle sich um ein Versehen.

Wassereis mit zweideutigen Sprüchen bei der Kinderveranstaltung "Wienopolis" im Wiener Rathaus. © linkedin / Martina Wildt

Fehler in den letzten Stunden passiert

Und so kam es zu dem Eklat: Die nicht kindergerechten Aufdrucke seien im Vorfeld aussortiert worden. In den letzten Stunden sei aber bei den Restbeständen ein Fehler passiert, heißt es in der Stellungnahme. "Dafür entschuldigen wir uns bei den Kindern, bei ihren Eltern und bei allen, die bei WIENOPOLIS dabei waren."

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Die tatsächlich aufgedruckten Sprüche hätten nicht dem entsprochen, was im Vorfeld vorgelegt worden sei. "Das macht den Vorfall umso bedauerlicher", so der Veranstalter. Und: "Kinderschutz hat für WIENXTRA und für unsere gesamte Arbeit immer oberste Priorität. Die Botschaften auf diesen Produkten sind mit unseren Werten und unserem Anspruch an Kinder- und Jugendarbeit nicht vereinbar." Die Abläufe sollen künftig adaptiert werden.