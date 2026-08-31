Kanzler Stocker vor dem ORF-Sommergespräch

Migration, Sicherheit, Wirtschaft im Fokus. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Stocker ist heute Abend im ORF.

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ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ist heute Abend im ORF-Sommergespräch mit Moderatorin Simone Stribl. Wie oe24 aus dem Kanzleramt erfuhr, will er einige Ansagen machen, vor allem zu den Themen Migration, Sicherheit und Wirtschaft. "Dort liegt der Schwerpunkt", heißt es aus seinem Büro. Die ÖVP ist in aktuellen Umfragen bei rund 20 % – weit hinter der FPÖ.

Kanzler mit Erklärung zum "Aufschwung"

Auch insgesamt werden die Umfragen Thema sein, wenn Stribl kritisch nachhakt, warum die Regierungsparteien auf keine Mehrheit mehr kommen, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären. Erst am Donnerstag war Stocker beim deutschen Kanzler Friedrich Merz in Berlin, beim Treffen der 5 verbliebenen EU-Nettozahler, die sich auf die heiße Phase der Verhandlungen für den neuen EU-Finanzrahmen bis 2034 abstimmen.

Wie der Wirtschaftsaufschwung wirklich klappen soll, das will der Kanzler – zuvor schon bei oe24.TV – jetzt vor dem ORF-Publikum erklären.