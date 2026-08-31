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Ab Mitte September

FPÖ-Chef Kickl geht auf Herbst-Tour

Ein Mann im blauen Sakko spricht am Rednerpult und gestikuliert mit der linken Hand nach links.
© APA/HELMUT FOHRINGER
FPÖ-Chef Herbert Kickl geht auf Herbst-Tour.
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Am Sonntag meldete sich FPÖ-Chef Herbert Kickl aus dem Wienerwald auf seinem Instagram-Kanal an seine Follower. Er tanke noch etwas Kraft, ehe die nächste Woche "wieder einige Herausforderungen" bringen werde.

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Am Ende kündigte Kickl dann aber noch eine Neuigkeit an: "Da verrate ich euch jetzt ein kleines Geheimnis. Ab Mitte September geht's hinaus auf eine österreichweite Tour", so der Freiheitliche. Er freue sich schon auf die Begegnungen.

Nähere Infos zu der Tour gibt es - auch auf oe24-Anfrage - noch nicht. Die Details werden aber zu gegebener Zeit noch bekanntgegeben, heißt es von der FPÖ.

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