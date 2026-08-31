FPÖ-Chef Kickl geht auf Herbst-Tour

FPÖ-Chef Herbert Kickl geht auf Herbst-Tour.

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Am Sonntag meldete sich FPÖ-Chef Herbert Kickl aus dem Wienerwald auf seinem Instagram-Kanal an seine Follower. Er tanke noch etwas Kraft, ehe die nächste Woche "wieder einige Herausforderungen" bringen werde.

Am Ende kündigte Kickl dann aber noch eine Neuigkeit an: "Da verrate ich euch jetzt ein kleines Geheimnis. Ab Mitte September geht's hinaus auf eine österreichweite Tour", so der Freiheitliche. Er freue sich schon auf die Begegnungen.

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Nähere Infos zu der Tour gibt es - auch auf oe24-Anfrage - noch nicht. Die Details werden aber zu gegebener Zeit noch bekanntgegeben, heißt es von der FPÖ.