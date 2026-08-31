Stocker: Im Privatjet nach Kroatien für 10.481 Euro

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) setzte für seine Reise nach Dubrovnik zum "Three Seas Summit" auf einen Bedarfsflug. Kostenpunkt für ihn und fünf Begleiter: 10.481,28 Euro. Das Kanzleramt erklärt gegenüber oe24, warum diese Option gewählt wurde.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Immer wieder nutzen Ministerien Privatjets, um rasch zu ihren Zielen zu kommen - vor allem dann, wenn es zeitlich nicht anders möglich ist.

In der letzten Legislaturperiode (2019 bis 2024) waren es beispielsweise mindestens 186 Fälle, in denen auf einen privaten Flug ausgewichen wurde. Das ergab eine Auswertung der "WZ".

Aus einer neuen Anfragebeantwortung an den FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz geht nun hervor, dass auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kürzlich auf einen "Bedarfsflug" zurückgriff. Demnach reiste er zum "Three Seas Summit" im April per Privatflug nach Dubrovnik, Kroatien. Ihn begleiteten drei Kabinettsmitarbeiter sowie zwei Angestellte aus dem Kanzleramt.

Für Stocker fielen Kosten in Höhe von 3.493,76 Euro an, für die Entourage waren es 6.987,52 Euro. Gesamt also: 10.481,28 Euro.

Ministerrat bereits am nächsten Morgen in Wien

Das Kanzleramt klärt gegenüber oe24 auf, warum ein Linienflug nicht möglich gewesen sei: "Die Anwesenheit des Bundeskanzlers war von circa 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr erforderlich. Das wäre nicht ohne Übernachtung möglich gewesen." Daher habe man aus zeitökonomischen Gründen diese Option gewählt. Und: Bereits am nächsten Morgen musste Stocker wieder pünktlich beim Ministerrat in Wien antanzen. Mit einem Linienflug wäre sich das nicht ausgegangen.

Stocker war auf Einladung des kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković zum Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative gereist. Auf dem Programm standen auch mehrere bilaterale Gespräche.

Flug nach Innsbruck

Und: Auch zwei weitere Flüge stechen bei Stockers Anfragebeantwortung für das zweite Quartal - das war der angefragte Zeitraum - hervor. Einmal ging es nach Innsbruck, einmal nach Bregenz bzw. einen umliegenden Flughafen. Für Innsbruck fielen für Stocker 561,93 Euro an, für seine vier Mitarbeiter 2.247,72 Euro. Für Bregenz waren es 331,10 Euro bzw. 2.954,70 Euro für seine fünf Begleiter. Beide Reisen führten den Kanzler übrigens zum Bundesländertag.