Winterruhe im Bärenwald: "Erich" schläft seit 57 Tagen durch

In der freien Natur ist für Bären die Zeit der Winterruhe. Auch im Bärenwald Arbesbach wird geschlafen, aber die Dauer und Intensität ist bei den einzelnen Bären sehr individuell.

Seit 57 Tagen ruht Bär Erich in seinem Strohbett. Kein Aufwachen, kein Streifzug durch das Gehege, nur tiefer Schlaf. Im Bärenwald Arbesbach ist er damit der unangefochtene Spitzenreiter in Sachen Winterruhe.

Felix in seiner Höhle. © VIER PFOTEN

Ganz anders zeigt sich das Verhalten bei Bärin Mici. Sie wurde aus Slowenien gerettet und ist aktuell aktiv unterwegs. "Dass Mici noch keine Winterruhe hält, ist nicht verwunderlich. Bären, die wir aus der Gefangenschaft gerettet haben und die noch nie vorher im Winter geruht haben, brauchen Zeit, um ihre natürlichen Instinkte wiederzufinden", sagt Direktorin Eva Rosenberg von Vier Pfoten.

Nur Mici ist wach und aktiv. © VIER PFOTEN

Felix schläft die meiste Zeit

Ein Fortschritt zeigt sich hingegen bei Felix. Der 33-jährige Bär kam erst im Mai aus Slowenien nach Arbesbach und verbringt mittlerweile den Großteil seiner Tage schlafend. "Er kommt nur ab und zu hinaus, dreht eine kurze Runde und legt sich dann wieder in seine bequeme Strohhöhle", sagt Rosenberg.

Auch Brumca hat ihren eigenen Rhythmus entwickelt. Die 34-Jährige bleibt meist zwei bis drei Tage in ihrer Höhle, bevor sie wieder durch das Gehege wandert. Diese Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung sind bei älteren Bären nicht ungewöhnlich.

Heilung beginnt mit einem Nickerchen

Besonders berührend ist die Entwicklung von Dunbar. Der 21-jährige Bär ist fast blind und hat eine traumatische Vergangenheit hinter sich. Im Juli 2025 wurde er aus Aserbaidschan gerettet. In Arbesbach frisst er morgens sein Frühstück und verbringt danach den Tag in seinem Strohbett. "Dass er sich schon so weit entspannt, ist wirklich schön. Das war angesichts seiner schlimmen Vergangenheit so schnell nicht unbedingt zu erwarten", erzählt Rosenberg.

Im Bärenwald Arbesbach zeigt sich der Winter von seiner stillen Seite. Doch die Ruhe ist nicht bloß ein Zeichen der Jahreszeit. Sie ist Ausdruck von Sicherheit, Vertrauen und Heilung. Für viele der Bären beginnt hier ein neues Leben - eines, das endlich Raum zum Durchatmen lässt.