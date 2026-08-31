Auto prallt in Baum: Fünf Teenies verletzt

Der junge Lenker (17) musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

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Schwerer Unfall auf der B36 in Zwettl: Ein 17-Jähriger kam am Sonntagabend mit seinem Pkw von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Nach ersten Polizeiangaben dürfte der Jugendliche zuvor ein anderes Fahrzeug überholt haben. Dabei geriet sein Wagen ins rechte Straßenbankett und verlor die Kontrolle.

Jugendliche zum Teil schwer verletzt

Der Crash ereignete sich kurz vor 20.45 Uhr. Im Auto saßen neben dem Lenker vier weitere Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren. Der 17-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Auch zwei seiner Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, während zwei weitere Jugendliche leicht verletzt wurden.

Für den schwer verletzten Fahrer wurde der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" alarmiert. Er brachte den Jugendlichen ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die anderen Verletzten wurden ebenfalls zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.