Heftige Gewitter im Anmarsch

Das Österreich-Wetter zeigt sich zum Start in die neue Woche von seiner wilden Seite. Neben sommerlicher Hitze und viel Sonnenschein drohen in einigen Regionen auch heftige Unwetter.

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Heute bringt die Wetterprognose für Österreich eine Mischung aus strahlender Sonne, Wolken und teils kräftigen Regenschauern. Laut "ORF"-Prognose muss in den ersten Stunden vor allem von Nordtirol bis Niederösterreich mit Schauern gerechnet werden, während der Vormittag von Kärnten bis ins Burgenland meist sonnig verläuft. Im Laufe des Tages ziehen die Niederschläge weiter in den Osten. Gleichzeitig können sich an der Alpennordseite die Wolken lichten und der Sonne Platz machen.

Am Nachmittag entstehen ausgehend vom Bergland jedoch wieder neue, teils gewittrige Schauer. Der Wind weht teils lebhaft aus westlichen Richtungen und frischt in der Nähe von Schauern deutlich auf. Dennoch wird es warm: Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 29 Grad, im Südosten sind mit viel Sonnenschein sogar bis zu 32 Grad möglich.

Gelbe Warnung vor heftigen Gewittern

Im Zuge einer Kaltfront steigt die Gewittergefahr zwischen der Tauernregion und dem Südosten ab den Mittagsstunden stark an. Der Wetterdienst "GeoSphere Austria" hat daher eine gelbe Gewitter-Warnung für Teile des Landes ausgegeben.

Gelbe Gewitterwarnung in mehreren Bundesländern © GeoSphere Austria

Am Abend können speziell vom Brenner bis zur Steiermark, später auch bis ins Burgenland kräftige Gewitter mit teils großen Regenmengen niedergehen. Punktuell können Überschwemmungen, überflutete Straßen und Keller sowie kleine Muren drohen. Auch durch Blitzeinschläge und Sturmböen, die Äste abbrechen oder Bäume entwurzeln können, besteht in den Wetter-Warngebieten Gefahr.

Sonnige Aussichten für kommende Tage

Am Dienstag liegt Österreich wieder unter Hochdruckeinfluss. Es stellt sich in weiten Teilen des Landes ein recht sonniges Wetter ein. Im Bergland bilden sich zwar Quellwolken, diese bringen jedoch meist nur isolierte und kurze Regenschauer. Die Temperaturen erreichen milde 21 bis 29 Grad.

Auch am Mittwoch überwiegt meist der sonnige Eindruck, auch wenn zeitweise Wolkenfelder durchziehen. Die Schauer- und Gewitterneigung steigt über den Bergen nur leicht an, andernorts bleibt es trocken bei angenehmen 22 bis 28 Grad.