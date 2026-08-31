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Gulliksen-Transfer geplatzt! Was jetzt für Rapid-Flop?

SR
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Ein Fußballspieler von Rapid Wien läuft während eines Spiels mit dem Ball am Spielfeld.
© GEPA pictures
Tobias Gulliksen ist das größte Missverständnis bei Rapid, ein Abgang zu Lillestrøm stand kurz bevor. Nun ist der Deal kurzfristig geplatzt.
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Im Sommer 2025 für satte 3,8 Millionen Euro gekommen, hätte Gulliksen der kommende Star in Wien-Hütteldorf werden sollen. Nur zwei Tore und fünf Vorlagen in 37 Partien später soll das Missverständnis (vorerst) beendet werden.

Eine Leihe in die Heimat zu Lillestrøm war die Antwort, rund um den 3:1-Erfolg gegen Sturm Graz sprach Sportdirektor Markus Katzer noch davon, dass ein Abgang wahrscheinlich wirkt.

Ab in den Süden statt zurück in den Norden?

Doch der Norweger sagte der Reise und der Leihe laut "Sky" kurzfristig ab. Und jetzt? Laut dem Bericht soll ein nicht genannter Klub aus der Türkei starkes Interesse zeigen und deshalb sogar schon einen Medizincheck organisiert haben.

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Möglicherweise änderte der 23-Jährige deshalb seine Meinung? Es bleibt spannend.

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