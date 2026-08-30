Es wird ernst! Das große Transferfinale steht an

Am 1. September ist in den Topligen Europas der Deadline Day, das Transfer-Spektakel sondergleichen. Für wechselwillige Spieler wird es also eng.

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Grundsätzlich schließt das Transferfenster in Europas Topligen am 1. September um 23:59 Uhr, auch wenn Transfers danach für ein paar Stunden noch registriert werden können, wenn notwendige Papiere rechtzeitig eingereicht wurden.

In Österreich ist das Ende erst zwei Tage später, doch für die ganz großen Deals auf der Fußball-Bühne naht sich das Ende.

100-Mio-Transfers in der Schwebe

Und noch sind einige Spieler auf der Jagd nach neuen Klubs. Die größte Transfersaga des Sommers ist wohl Atleticos Julian Alvarez, der unbedingt zu Barcelona möchte. Einen Barca-Transfer verweigerte ihm sein Verein, einen zu Arsenal lehnte er selber ab. Ob der Deadline Day noch eine echte Transferbombe bereithält? Blaugrana holt um 10 Mio. Euro Gunners-Angreifer Gabriel Jesus.

Ziemlich sicher zu einem teuren Transfer kommt es in und um Liverpool. Flügel Cody Gakpo wird von Manchester City umgarnt, ein Deal in der Region von rund 100 Millionen Euro scheint bevorzustehen. Der Niederländer ist sich mit ManCity bereits einig.

Vier Österreicher am Absprung?

Ebenfalls auf einen Transfer pocht ÖFB-Verteidiger Kevin Danso. Erst im vergangenen Sommer fix zu Tottenham gewechselt, spielt der 27-Jährige nur noch eine untergeordnete Rolle und bat seinen Coach Robert de Zerbi um einen Wechsel, wie dieser verriet. Mit Liga-Konkurrent und Königsklassen-Teilnehmer Aston Villa wird bereits verhandelt.

ÖFB-Stars Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka könnten wechseln © Getty Images

Ebenfalls spannend wird es aus rot-weiß-roter Sicht für Nicolas Seiwald, über den sich Newcastle bei RB Leipzig bereits informiert hat, ebenso wie für Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka. Beide haben keinen Kaderplatz fix und könnten noch von Bord springen.

Die Fristen für David Alaba

Ein Sonderfall ist ÖFB-Kapitän David Alaba, immerhin ist er seit seinem Aus bei Real Madrid ohne Verein. Das bedeutet, die Transfer-Deadline ist für ihn nicht relevant. Dennoch könnte die Zeit des 34-Jährigen knapp werden, zumindest wenn er im Europacup spielen möchte. Am 2. September endet nämlich die Nennfrist für den Champions-League-Kader.

Bleibt er nicht in Europa, sondern geht nach Übersee, hat er noch rund einen Monat Zeit. In der US-amerikanischen MLS kann Alaba noch bis zum 9. Oktober unterschreiben, an diesem Tag endet dort der "Final Roster Freeze".