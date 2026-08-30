Transfer-Finale: Die Uhr tickt für ÖFB-Kapitän Alaba

Das Sommertransferfenster in den europäischen Top-5-Ligen ist noch bis Dienstag, den 1. September geöffnet.

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Während die Klubs im Endspurt noch händeringend nach letzten Verstärkungen suchen, tickt die Uhr auch für vereinslose Topstars.

Wichtig für den vereinslosen ÖFB-Kapitän David Alaba: Das Transferfenster in der Major League Soccer (MLS) in den USA ist noch bis zum Mittwoch, den 2. September geöffnet – was für spekulierte Übersee-Optionen wertvollen Spielraum lässt.

Die Kaufrausch-Dynamik der englischen Premier League hat auch im Sommer 2026 neue Extremwerte erreicht. Den spektakulärsten Deal sicherte sich der Chelsea FC, der für Morgan Rogers die Rekordsumme von 138 Millionen Euro an Aston Villa überwies. Damit führt Rogers das globale Ranking knapp vor Elliott Anderson an, für den Manchester City 135 Millionen Euro an Nottingham Forest zahlte.

Auf Platz drei der erste Transfer, der nicht aus England stammt: Yan Diomande wechselte um 125 Millionen Euro von Leipzig zu Real!