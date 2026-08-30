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Transfer-Finale

Paukenschlag! ÖFB-Star will weg aus Tottenham

Ein Tottenham-Spieler verlässt das Spielfeld während eines Fußballspiels in Sydney.
© APA/AFP/SAEED KHAN
ÖFB-Teamspieler Kevin Danso strebt einen Abgang vom englischen Premier-League-Club Tottenham an.
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Der Innenverteidiger hat kurz vor Transferschluss mangels Perspektiven um einen Wechsel gebeten. Danso sei am Donnerstag zu ihm gekommen und habe gesagt, dass er den Club verlassen wolle, bestätigte Tottenhams Trainer Roberto De Zerbi am Samstag in seiner Pressekonferenz nach der 0:2-Heimniederlage gegen Newcastle United. Der 27-Jährige war dabei nicht im Kader gestanden.

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Danso war im Februar 2025 vorerst leihweise von Lens zu Tottenham gewechselt, im folgenden Sommer wurde der Transfer zum damaligen Europa-League-Sieger für 25 Mio. Euro Ablöse permanent. Der Vertrag des Steirers bei den Londonern läuft noch bis 2030. Laut englischen Medienberichten haben sich Dansos Berater vergangene Woche unter anderem mit dem Ligarivalen Aston Villa getroffen, um einen möglichen Wechsel auszuloten.

Priorität des 36-fachen Internationalen scheint ein Verbleib auf der Insel, es gebe aber auch andere Optionen, hieß es am Sonntag aus seinem Umfeld. Das Transferfenster in England schließt am Dienstag um 23.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ). Am selben Tag machen auch die Topligen in Deutschland, Italien und Frankreich (alle 20.00 Uhr) sowie in Spanien (23.59 Uhr) Schluss. Vertragslose Spieler wie ÖFB-Kapitän David Alaba können auch danach noch verpflichtet werden.

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