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Transfer-Coup

Fix! Wahnsinns-Rückkehr von Kalajdzic perfekt

SR
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Ein Fußballspieler von LASK jubelt nach einem Tor auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Chris Bauer
Nun ist es bestätigt! Sasa Kalajdzic kehrt nach der Double-Saison fix zum LASK zurück.
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Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern (oe24 berichtete bereits vor Wochen), nun ist die Tinte trocken und der ÖFB-Star in Linz gelandet.

Dank dem "Wunder von Linz" in der Champions League konnte nun auch die Rückhol-Aktion von Kalajdzic realisiert werden.

Die Linzer zahlen laut diversen Berichten keine Ablöse an Wolverhampton, die Wolves haben dafür eine sehr hohe Weiterverkaufsbeteiligung (50 Prozent wurden genannt) bei einem Abgang.

Kalajdzic verzichtet auf viel Gehalt

Der 29-Jährige unterschreibt beim LASK einen Vertrag bis 2029 und nimmt wohl ordentliche Gehaltseinbußen in Kauf, wie auch Sportdirektor Dino Buric verriet: "Wenn es ums Finanzielle gegangen wäre, hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt."

Laut ihm hatte der ÖFB-Kicker Angebote aus der Serie A und der deutschen Bundesliga.

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"Ich freue mich riesig, wieder zurück beim LASK zu sein! Trotz der gemeinsamen Erfolge und nach allem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, waren Stabilität und Konstanz ausschlaggebend für meinen nächsten Schritt. Genau das spüre ich beim LASK durchweg. Entscheidend war auch, dass mit Didi Kühbauer jemand verlängert hat, der mich und meine Historie bestens kennt, mir viel Zeit und vor allem Vertrauen geschenkt hat, um wieder in meinen Rhythmus und in Form zu kommen. Das schätze ich sehr und möchte unbedingt daran anknüpfen und das zurückzahlen!", wird Kalajdzic zitiert.

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