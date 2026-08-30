4:0-Gala von Real! Bellingham und Mbappe schießen Malaga eiskalt ab

Real Madrid setzt seinen perfekten Saisonstart in Spanien nahtlos fort. Die Königlichen feierten am Sonntag einen ungefährdeten 4:0-Heimerfolg gegen Malaga und halten bei der vollen Punktausbeute.

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Real Madrid hat seinen erfolgreichen Saisonstart unter Chefcoach Jose Mourinho prolongiert. Die Königlichen fertigten Malaga am Sonntag mühelos mit 4:0 ab und halten nach drei Runden der spanischen Fußball-Meisterschaft beim Punktemaximum. Das Star-Ensemble dominierte das Geschehen im heimischen Stadion von Beginn an nach Belieben und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance.

Bellingham und Mbappe schlagen früh zu

Bereits nach einer halben Stunde war die Begegnung zu Gunsten der Hausherren entschieden. Jude Bellingham eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, ehe ein Eigentor von Alfonso Herrero (26.) den Vorsprung rasch verdoppelte. Nur vier Minuten später erhöhte Toptorjäger Kylian Mbappe souverän auf 3:0 (30.). Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Arda Güler in der Nachspielzeit (91.).

Barcelona unter Zugzwang im Titelkampf

Durch den klaren Heimerfolg zieht Real Madrid an der Tabellenspitze der La Liga weiter voran. Meister FC Barcelona steht nun am Montag im Heimspiel gegen Rayo Vallecano unter Zugzwang, um nach Punkten mit dem Erzrivalen gleichzuziehen.