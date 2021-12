Riesen-Wels verstopft Abflussrohr in Linz

Der riesige Fisch steckte in einem Abflussrohr und musste mit schwerem Gerät entfernt werden.

Linz. Der Kadaver eines mehr als 2,5 Meter großen Fisches hat in den vergangenen Tagen das Abflussrohr im Bereich des Linzer Chemieparks am Gelände der Voest verstopft. Der fast 100 Kilogramm schwere Wels musste am Ende von Mitarbeitern einer Spezialfirma aus dem Rohr gezogen werden. Laut Unternehmen verirren sich immer wieder größere Fische in die Abflussbecken. Ein derartig großer Wels sei aber ungewöhnlich.

In den sozialen Medien kursierten Videos und Bilder von der ungewöhnlichen Bergung.