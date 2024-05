× Action und Abenteuer im Nationalpark Gesäuse

Der Nationalpark Gesäuse in der Steiermark ist ein Naturjuwel, wie man es sonst nirgendwo findet. Hier hat sich nicht nur eine endemische Artenvielfalt entwickelt, auch dieMöglichkeiten für Action im Wasser sind wirklich außergewöhnlich.

Diese Landschaft ist ungebändigt und von wilden Wassern und steilem Fels dominiert. 12.000 Hektar der Fläche des Bundeslandes Steiermark sind Nationalpark und gehören zum Schönsten, was das grüne Herz Österreichs zu bieten hat. Das Ennstal bildet im Nationalpark Gesäuse eine der eindrucksvollsten Schluchten der Ostalpen. Diese akzentuierte Topographie sorgt nicht nur für eine große Artenviefalt (vielfach endemisch, wie die Zierliche Federnelke), sondern auch für wirklich außergewöhnliche Sportmöglichkeiten...

Action beim Rafting

Die wilden Gewässer im Nationalpark Gesäuse sind sich selbst überlassen und weitestgehend unreguliert. Rafting und Kajakfahrten sind auf der Enns und Salza möglich. Highlight an der Salza, die sich smaragdfarben und wunderschön durch den Naturpark Steirische Eisenwurzen schlängelt, ist beispielsweise die Konglomeratschlucht. Und Palfau und Wildalpen sind hier sowieso als Wildwasser-Eldorado weithin bekannt. Übrigens: Die Salza zählt zu einem der letzten unverbauten Flüsse in Mitteleuropa, Kehrwässer und Stromschnellen wechseln sich mit ruhigen Passagen ab.

Auch die 1.800 Meter aufragenden Felswände und die darunter wild aufbrausenden Wassermassen der Enns ziehen Rafting-Fans in ihren Bann. Für alle, die es ruhiger lieben, empfiehlt sich auch eine Flusswanderung auf der Enns, 90 Kilometer zwischen Mandling und dem Gesäuse. Wassersportfans absolvieren die Tour über mehrere Tage in fünf Etappen – paddelnd per Kajak, auf dem aufblasbaren Kanu oder SUP. Zahlreiche Zu-und Ausstiege ermöglichen beeindruckendes Sightseeing abseits gewohnter Pfade.

© Getty Images ×

Besucherzentren finden sich im Nationalpark Gesäuse in Gstatterboden und beim Weidendom. Letzteres hat direkt an der Abzweigung ins Bergsteigerdorf Johnsbach am Ufer der Enns seine Wurzeln geschlagen. Ein vielfältiges Angebot an Programmen lässt Interessierte für einige Zeit in die wilde Seite des Nationalparks eintauchen.

Das Labyrinth des ökologischen Fußabdrucks, ein kleiner Wildgarten für Mensch und Tier und eine Obstbaumallee geben nachhaltige Anregungen für Zuhause. Im gesamten Areal findet man Ruheinseln mit gemütlichen Schaukeln, die zum Rasten und Verweilen einladen. Durch die Tribüne mit einem spektakulären Blick auf die Nordwände der Hochtorgruppe wird die gesamte Anlage im Sommer durch interessante Vorträge und Kinoprogramme aufgewertet. Und wer sich im kühlen Nass der Enns erfrischen möchte, der tut dies am Besucherbereich Johnsbachsteg mit herrlichem Ausblick auf die Gesäuseberge.

Wandern und Weitwandern

Herrliche Ausblicke, schroffe Berggipfel, gewaltige Tiefblicke und die dominierende Enns im Talboden, das bedeutet Wandern im Nationalpark Gesäuse. Das Gebirge im Gesäuse verlangt eine Grundkondition, Trittsicherheit und passende Ausrüstung. Es gibt aber auch Touren für gemütliche Wander:innen und Spaziergänger:innen, beispielsweise am Rauch- und Ennsbodenweg oder entlang der Themenwege.

Der Luchs Trail ist ein Weitwanderweg mit elf Etappen durch drei international anerkannte Großschutzgebiete (Nationalpark Gesäuse, Nationalpark Kalkalpen, Wildnisgebiet Dürrenstein) und berührt Österreichs erstes Weltnaturerbe (Buchenwälder). Er führt durch Österreichs wilde (Wald-) Mitte, die von der Alpenkonvention als Pilotregion für den ökologischen Verbund wiederholt ausgezeichnet wurde. Der Luchs ist Sinnbild für die Mystik der Wildnis. Der Trail folgt den für den Luchs geschaffenen ökologischen Trittsteinen und führt mitten durch seinen Lebensraum.

© Getty Images ×

Ein Erlebnisweg für Familien mit Kindern ist die 3,5 km lange Strecke „Wilder John“. Ausgehend vom Parkplatz Weidendom kann man die Besonderheiten des Johnsbachtales und seine Geschichte entdecken.

Radfahren

Auch für Biker gibt es im Nationalpark Gesäuse ein herrliches Betätigungsfeld. Top sind beispielsweise die Mountainbikeroute über die Hochscheibenalm, der Ennsboden- und Rauchbodenweg oder die Johnsbacher Almenrunde. Der Ennsradweg und die Trans Nationalpark runden das Angebot ab und dienen gleichzeitig als potenzielle Zubringerstrecken ins Gesäuse.