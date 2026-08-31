Zeuge schlug Alarm
16-Jähriger brach in zwei Wiener Trafiken ein
In Wien ist ein Afghane (16) nach einem Einbruch in eine Trafik in Alsergrund am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr festgenommen worden. Der amtsbekannte Jugendliche soll mit einem Nothammer die gläserne Eingangstür eingeschlagen und dadurch den Alarm ausgelöst haben. Kurz darauf rückten Polizisten aus.
Zeuge liefert entscheidenden Hinweis
Ein Anrainer beobachtete aus seiner Wohnung einen größeren Mann mit langem schwarzem Mantel und Sturmhaube. Wenig später hörte er einen lauten Knall. Die Polizei konnte aufgrund der Beschreibung einen jungen Mann in der Nähe anhalten. Der Verdächtige gestand die Tat sofort. Bei der Kontrolle wurden ein Nothammer und eine schwarze Sturmhaube sichergestellt. Während des Einsatzes zeigte sich der Jugendliche zeitweise aggressiv. Zudem gab er an, am selben Tag auch in eine weitere Trafik im Bezirk Währing eingebrochen zu sein.
Ermittler prüfen weitere Tat
Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Mittelpunkt steht nun auch die Frage, ob der 16-Jährige für weitere ähnliche Fälle verantwortlich sein könnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Jugendliche in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen.
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