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E-Scooter-Fahrer lieferte sich Verfolgungsjagd

Mann mit Helm und Rucksack fährt schnell auf einem E-Scooter, Hintergrund ist verschwommen.
© Apa
Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Montag ein E-Scooter-Fahrer in Oberösterreich geliefert.
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Nachdem eine Streife der Polizei Neuhofen auf den 60-jährigen Fahrer auf der Kremstal Bundesstraße aufmerksam geworden war, ergriff dieser die Flucht und fuhr über Grundstücke und durch Gärten in einen Wald, wo er sich versteckte. Der Mann konnte dennoch angehalten werden, ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,94 Promille.

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Der 60-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war zuvor mit seinem E-Scooter Richtung Neuhofen unterwegs. Die Streife nahm die Nachfahrt auf und wollte den Lenker anhalten, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Als der Mann die Polizisten wahrnahm, versuchte er, sich der Anhaltung zu entziehen und fuhr durch fremde Grundstücke über ein Wiesenstück und durch den angrenzenden Wald weiter. Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf.

Der 60-Jährige konnte schließlich unweit eines Gebäudes im Wald hockend angehalten werden. Dem alkoholisierten Lenker wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Anzeige wurde erstattet.

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