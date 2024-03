Steht die britische Monarchie vor dem Aus? DAS sind die möglichen Gründe

Das britische Königshaus könnte unter Belastungen zusammenbrechen.

Nur rund eineinhalb Jahre nach dem Tod von Queen Elizabeth im September 2022 durchlebt das britische Königshaus eine große Krise.

Dass Charles ein gänzlich anderer Regent sein würde als seine Mutter, war klar. Elizabeth regierte über 70 Jahre, wurde als sehr junge Frau überraschend zur Queen. Charles hingegen konnte sich sein Leben lang auf die verantwortungsvolle Rolle vorbereiten. Mit 73 Jahren wurde er ihr Nachfolger. In ihrem Sinne will auch er dem Volk dienen, so lange er kann.

Das sind die Monarchie-Probleme

Doch einige Probleme haben sich in letzte Zeit ergeben, die sehr belastend auf die Mitglieder des Königshauses und auf die Institution Monarchie an sich wirken:

Charles hat Krebs: Beim König wurde Anfang des Jahres nach einer Routineoperation eine Krebserkrankung festgestellt. Welche Art weiß man nicht, nur, dass Charles sich einer Behandlung unterzieht und so viele Termine wie möglich wahrnehmen will. Er bedankte sich für die vielen Gesungswünsche; Premier Sunak zeigte sich optimistisch nach einem Gespräch mit Charles. Doch ein kranker Regent sorgt nicht für Stabilität.

Premierminister Richi Sunak bei König Charles III. © Getty ×

Princess Photoshop: Eine weitere Erkrankung sorgt für Unbehagen. Kate musste sich ebenfalls einer OP unterziehen, ist wegen der Genesung schon viele Wochen ausgefallen. Die Welt fragt sich, wie es ihr geht und sie hat sich in einen Photoshop-Fail verfangen. Denn zum britischen Muttertag veröffentlichte die Prinzessin of Wales ein stark bearbeitetes Foto von sich und ihren Kindern. Neben der wachsenden Sorge um sie sind viele Menschen nun auch enttäuscht und fragen sich, wie vertrauensvoll das Königshaus überhaupt agiere, was vielleicht sonst noch fake sei.

© The Prince of Wales, 2024 ×

Harry und Maghan: Nach dem Megxit, dem Oprah-Interview , der Netflix-Doku und Harrys Biographie "Reserve" bringen sich die abtrünnigen Royalisten immer wieder ein, äußern sich zu Monarchie-Themen. Meist auf eine nicht so gute Weise... Die Sussexes sind zur tickenden Zeitbombe geworden. Und die Botschaft: Wenn schon die eigene Familie nicht an das Königshaus glaubt, vielleicht ist es dann Zeit, es abzuschaffen?