Kates Onkel packt über geheime Krankheit aus - ein Detail irritiert

Skandal-Onkel gibt bei Big Brother mehr preis, als er sollte...

Prinzessin Kates Gesundheitszustand nach ihrer Unterleibs-OP ist noch immer unklar. Der englische Palast hält sich bedeckt, gab nur preis, dass die Genesung gut verlaufe.

Das sagt Onkel

Ein erstes Foto von Kate, das sie mit ihrer Mutter zeigt, regte zu Spekulationen an. Die beiden Frauen wirkten ernst, Kate sogar geschwollen im Gesicht. Ob es nur mit der Krankheit zu tun hat, oder vielleicht auch, weil ein Verwandter im Trash-TV zu sehen ist? Ihr Onkel Gary Goldsmith (59) gerade bei "Promi Big Brother" über die Bildschirme und dabei fällt es ihm sichtlich schwer, nicht über seine berühmte Nichte zu sprechen.

Pikante Frage

Als ihn ein anderer Reality-TV-Teilnehmer fragte, wo eigentlich Kate stecke, antwortete er: "Also, weil sie nicht darüber reden will ...“ Ekin-Su gräbt tiefer: "Du kannst nicht darüber reden?" Goldsmith stottert: "Das letzte, was ich möchte … es gibt eine Art Etikette. Wenn es bekannt gegeben wird, kann ich dir dazu meine Meinung sagen."

Bekommt beste Pflege

Besorgt sagt Ekin-Su: "Ich hoffe, sie ist okay!" Darauf antwortet Goldsmith: "Ich weiß es. Ich habe mit ihrer Mama, meiner Schwester, gesprochen, sie bekommt die beste Pflege der Welt. Sie haben sich zurückgezogen und kümmern sich erst mal um die Familie." Dann lässt er wissen: "Kate wird zurückkommen, natürlich wird sie das."

Hartes Urteil

Doch, was genau hat Gary damit eigentlich gesagt? Nichts! So das harte Urteil im Netz. Viele Royal-Fans sind nämlich ganz sicher, dass Goldsmith gar keine Ahnung hat, wie es seiner Nichts geht. Er wolle sich nur Aufspielen im Big-Brother-Container. Wer würde ihm Informationen geben, das sei viel zu riskant!